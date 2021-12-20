Дело в отношении россиянина Клюшина рассмотрит суд в американском штате Массачусетс

Дело против российского бизнесмена Владислава Клюшина об инсайдерской торговле рассмотрят в американском штате Массачусетс.

«Делом занимаются в Бостоне, потому что здесь самые лучшие специалисты по вопросу», — приводит РИА Новости слова представителя правоохранительных органов Соединённых Штатов.

Как отмечается, решение также связано с тем, что при осуществлении сделок использовались дата-центры в штате Массачусетс.

18 декабря российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США по обвинению в финансовых махинациях.

Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.