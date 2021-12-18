Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.

«18 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США», — приводит РИА Новости сообщение швейцарского Федерального управления юстиции.

Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты Клюшина о его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях.