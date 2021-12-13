Суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции предпринимателя Клюшина в США

Суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты. Он обвиняется в финансовых махинациях.

Об этом информирует РИА Новости.

«Апелляция (на экстрадицию. — RT) будет оставлена без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина подала жалобу.

Гражданин России Владислав Клюшин был арестован в США в начале июня.

Его адвокат Оливер Сирик заявил, что задержание Клюшина в Швейцарии по запросу США имеет политические мотивы.