Суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции предпринимателя Клюшина в США
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Апелляция (на экстрадицию. — RT) будет оставлена без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.
Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина подала жалобу.
Гражданин России Владислав Клюшин был арестован в США в начале июня.
Его адвокат Оливер Сирик заявил, что задержание Клюшина в Швейцарии по запросу США имеет политические мотивы.