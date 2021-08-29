Адвокат считает политическим задержание россиянина в Швейцарии

Короткая ссылка
Задержание российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии по запросу США имеет политические мотивы. Об этом заявил адвокат россиянина Оливер Сирик.
Адвокат считает политическим задержание россиянина в Швейцарии
  • Reuters

По его словам, США добиваются выдачи Клюшина, который знает «стратегические государственные секреты», по политическим мотивам.

«США устроили ему ловушку в Швейцарии», — приводит ТАСС заявление Сирика.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Ингрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить