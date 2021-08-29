Адвокат считает политическим задержание россиянина в Швейцарии

Задержание российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии по запросу США имеет политические мотивы. Об этом заявил адвокат россиянина Оливер Сирик.

По его словам, США добиваются выдачи Клюшина, который знает «стратегические государственные секреты», по политическим мотивам.

«США устроили ему ловушку в Швейцарии», — приводит ТАСС заявление Сирика.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Ингрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.