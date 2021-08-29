Адвокат считает политическим задержание россиянина в Швейцарии
- Reuters
По его словам, США добиваются выдачи Клюшина, который знает «стратегические государственные секреты», по политическим мотивам.
«США устроили ему ловушку в Швейцарии», — приводит ТАСС заявление Сирика.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Ингрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.