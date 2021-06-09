В Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Игнрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.

«По распоряжению Федерального офиса юстиции и на основании запроса на арест из США гражданин России Владислав Клюшин был арестован в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещён под экстрадиционный арест. Во время допроса Клюшин заявил, что он против экстрадиции в США. 19 апреля 2021 года посольство США в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США», — сказала она РИА Новости.

Клюшин, как отметила Райзер, обвиняется в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» с участием сообщников.

Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

«В случаях, когда речь может идти о политическом преступлении или политически мотивированном преследовании или когда об этом заявляет лицо, подвергающееся преследованию, Федеральный уголовный суд выносит решение в первой инстанции по запросу Федерального офиса. Решения Федерального уголовного суда, если дело имеет особую важность, могут быть обжалованы в Федеральном верховном суде, который является судом последней инстанции», — рассказала она.

В январе российское посольство в Греции сообщило о задержании россиянина на острове Тинос.