Дипломаты выясняют причины задержания россиянина в Греции

Российское посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина на острове Тинос. Местные власти пока только устно подтвердили, что мужчина задержан. Речь идёт о гражданине 1988 года рождения, которого подозревают в незаконном пересечении границы.

Как пишет РИА Новости, береговая охрана Греции сообщила, что накануне на мель на Тиносе села яхта под турецким флагом. На её борту был иностранный пассажир.

По предварительным данным, яхта была украдена в турецком городе Чесме ещё 19 января.

«Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина России 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы», — заявили в посольстве России.

Формального письменного уведомления в ведомство пока не поступало, «вопрос находится в правовой плоскости», добавили там.