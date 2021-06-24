МИД предупредил россиян о возможной угрозе ареста в США и третьих странах

Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах.

«В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что, «демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран».

В ведомстве сообщили, что «только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан России, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек».

В МИД «настоятельно» рекомендуют «тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие «особого интереса» к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США».

Ранее сообщалось, что в Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Ингрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.

Адвокат Оливер Чирич, который представляет интересы арестованного в Швейцарии россиянина, рассказал RT, что власти США требуют экстрадировать российского бизнесмена Владислава Клюшина, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах.