«Речь идёт о политическом деле»: адвокат об аресте россиянина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США
- Reuters
- © Arnd Wiegmann
Власти США требуют экстрадировать бизнесмена Владислава Клюшина из Швейцарии, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах, полагает защита россиянина. Об этом RT рассказал адвокат Оливер Чирич, который представляет интересы Клюшина.
Разработчик «Катюши»
Об аресте россиянина стало известно 8 июня 2021 года. Местные СМИ опубликовали материалы Федерального уголовного суда и Верховного суда Швейцарии. Из документов следовало, что бизнесмен ещё 2,5 месяца назад был задержан по запросу американских властей, которые обвинили его в финансовых махинациях.
«Владислава обвиняют в инсайдерской торговле, то есть в использовании секретной коммерческой информации в целях обогащения. Уголовное дело было возбуждено в США, причём, судя по материалам, всего за несколько дней до приезда Владислава в Швейцарию», — рассказал RT Оливер Чирич.
При этом, по словам Чирича, Вашингтон предоставил ордер на арест Клюшина Минюсту Швейцарии только в апреле, спустя месяц после задержания.
«Мы уверены, что уголовное дело о финансовых махинациях является предлогом. Скорее, речь идёт о политическом деле из-за природы его бизнеса и контактов», — пояснил адвокат Клюшина.
По данным базы «Контур.Фокус», Владислав Клюшин является соучредителем компании «М13», которая разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». С 2016 года её используют администрация президента и правительство РФ.
В 2016 году, отвечая на вопрос журналистов о системе «Катюша», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Да, мы ей пользуемся постоянно, это очень удобно».
Согласно сайту «Госзакупки», за последние пять лет М13 заключила в общей сложности 32 контракта с российскими государственными структурами на сумму 1,3 млрд рублей.
Так, ранее М13 предоставляла доступ к системе мониторинга и анализа средств массовой информации Генпрокуратуре, мониторила СМИ для Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов. В этом году компания заключила контракт на оказание услуг по мониторингу СМИ и интернет-ресурсов с Министерством связи.
В 2020 году выручка компании составила 1,8 млрд рублей, а чистая — 23,9 млн рублей.
Закрытая информация
Адвокат Клюшина говорит, что в Швейцарию россиянин приехал по личным делам, его поездка не была связана с работой. Защита полагает, что Штаты могли пользоваться незаконными способами получения личной информации о Клюшине.
«В материалах дела, которые американские власти подали швейцарской стороне, есть информация о Владиславе, которой нет в открытом доступе. Её можно было получить, только взломав его компьютер и телефон», — пояснил адвокат.
Сейчас защита россиянина обжалует решение суда о мере пресечения. Швейцарский суд отказался отпустить его под залог в размере 1,5 млн швейцарских франков (около $1,6 млн), «что соответствует примерно 100% или значительной части его ликвидных активов и 40% его общих активов».
Сам Клюшин вины не признаёт и выступает против экстрадиции. В апреле и мае его адвокаты подали две жалобы в Федеральный уголовный суд. В этих документах Клюшин указал, что он сам и его компания «играют стратегически важную роль для правительства России», и власти США требуют его экстрадиции, чтобы получить важную информацию о России.
Защита Клюшина отмечает, что рассмотрение вопроса об экстрадиции может затянуться на полгода и больше.
«По американо-швейцарскому договору об экстрадиции страна не экстрадирует лиц, которые являются объектом политического преследования. Мы считаем, что Владислав стал жертвой именно политических интересов Вашингтона», — пояснил Оливер Чирич.
Сейчас россиянин, по словам адвоката, находится в СИЗО для тех, кто ждёт решения об экстрадиции за рубеж. В камере он содержится один и не жалуется на условия, добавляет защитник.
Пресс-атташе посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов в беседе с RT подчеркнул, что сотрудники Посольства и Генконсульства РФ в Женеве уже посетили Клюшина — сейчас все права россиянина соблюдаются.
- Владислав Клюшин с Софьей Чмух
- © sofya_chmoukh
Бывшая жена Клюшина Софья Чмух в беседе с RT рассказала, что ещё за день до ареста, 20 марта, он находился в Москве.
«В последний раз я виделась с бывшим мужем 20 марта. У дочери было выступление по воздушной акробатике, на которое он пришёл. Либо Владислав не знал о том, что его готовятся арестовать, либо не рассказал нам, потому что он вёл себя абсолютно спокойно. Мы все под впечатлением и надеемся, что это какая-то ошибка и всё это закончится, как страшный сон», — рассказала она.
По мнению вице-президента Международного комитета по защите прав человека Александра Ионова, российские власти должны направить ноту властям Швейцарии с требованием выдать им гражданина страны.
Правозащитник отмечает, что уже были прецеденты, когда американские власти не успевали прислать нужные документы и человека отпускали, а «он быстрым шагом направлялся в сторону России».