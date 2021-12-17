Суд Швейцарии отклонил кассационную жалобу защиты Клюшина
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«Федеральный верховный суд признаёт… жалоба не будет принята», — цитирует РИА Новости решение суда от 10 декабря.
В пресс-службе уточнили, что решения учреждения не могут быть обжалованы.
Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.
Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях.
Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда.