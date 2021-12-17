Суд Швейцарии отклонил кассационную жалобу защиты Клюшина

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного на территории государства по запросу США, на решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты.

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«Федеральный верховный суд признаёт… жалоба не будет принята», — цитирует РИА Новости решение суда от 10 декабря. В пресс-службе уточнили, что решения учреждения не могут быть обжалованы. Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты. Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях. Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда.