Суд Швейцарии отклонил кассационную жалобу защиты Клюшина

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Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного на территории государства по запросу США, на решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты.
Суд Швейцарии отклонил кассационную жалобу защиты Клюшина
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«Федеральный верховный суд признаёт… жалоба не будет принята», — цитирует РИА Новости решение суда от 10 декабря.

В пресс-службе уточнили, что решения учреждения не могут быть обжалованы.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях.

Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда.

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