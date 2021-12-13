Защита Клюшина подала жалобу на решение суда Швейцарии об экстрадиции россиянина в США
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова.
«По имеющейся информации, адвокатами подана в Федеральный суд Швейцарии кассационная жалоба на вердикт Федерального уголовного суда...» — заявил Хохлов.
Он отметил, что окончательное решение швейцарских органов юстиции по данному делу ещё не вынесено.
Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты. Россиянина обвиняют в финансовых махинациях.