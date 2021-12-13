Защита Клюшина подала жалобу на решение суда Швейцарии об экстрадиции россиянина в США

Адвокаты российского гражданина Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединённых Штатов, подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда о выдаче россиянина США.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова.

«По имеющейся информации, адвокатами подана в Федеральный суд Швейцарии кассационная жалоба на вердикт Федерального уголовного суда...» — заявил Хохлов.

Он отметил, что окончательное решение швейцарских органов юстиции по данному делу ещё не вынесено.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты. Россиянина обвиняют в финансовых махинациях.