Защита Клюшина подала жалобу на решение суда Швейцарии об экстрадиции россиянина в США

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Адвокаты российского гражданина Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединённых Штатов, подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда о выдаче россиянина США.
Защита Клюшина подала жалобу на решение суда Швейцарии об экстрадиции россиянина в США
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова.

«По имеющейся информации, адвокатами подана в Федеральный суд Швейцарии кассационная жалоба на вердикт Федерального уголовного суда...» — заявил Хохлов.

Он отметил, что окончательное решение швейцарских органов юстиции по данному делу ещё не вынесено.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты. Россиянина обвиняют в финансовых махинациях.

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