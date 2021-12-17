Бутина считает, что после экстрадиции россиянина Клюшина ждут тяжёлые условия в тюрьме США

Депутат Госдумы и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что после экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина в США его ожидают серьёзный срок и тяжёлые условия проживания в тюрьме.

«Ему светит очень долгий срок, в очень тяжёлых условиях, с учётом контекста обвинения — одиночная камера и режим карцера. Ничего хорошего не светит», — заявила она в комментарии RT.

Ранее в посольстве России в Берне заявили, что адвокаты Клюшина, арестованного в Швейцарии, направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой приостановить его экстрадицию в США.

17 декабря Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного на территории государства по запросу США, на решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях.