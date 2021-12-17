Защита Клюшина направила жалобу в ЕСПЧ с просьбой приостановить его экстрадицию в США

Адвокаты российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии, направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой приостановить его экстрадицию в США. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

«16 декабря адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принятия обеспечительных мер в соответствии со ст. 39 регламента ЕСПЧ, в том числе приостановить экстрадицию Владислава Клюшина до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции», — цитирует РИА Новости Хохлова.

По его словам, в этой связи 17 декабря российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, «в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены».

17 декабря Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного на территории государства по запросу США, на решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

Российский гражданин обвиняется в финансовых махинациях.

Адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского суда.