«Европа убила мою семью»: мать Александра Винника в эксклюзивном интервью Марии Бутиной — о приговоре сыну

В рамках проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина навестила маму Александра Винника, приговорённого во Франции к пяти годам заключения. Запись интервью происходила во время оглашения приговора французским судом. Вера Винник рассказала, как семья живёт без Александра, и обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить её сына.

Александра Винника задержали по запросу США в Греции летом 2017 года, когда он был в отпуске со своей семьёй. Американские власти обвинили его в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, отмывании денег, вымогательстве и потребовали экстрадиции.

Позднее запросы о выдаче Винника поступили также от России и Франции. В России Александра заподозрили в хищении 600 тыс. рублей и в мошенничестве в сфере компьютерной информации на сумму 750 млн рублей.

Французские власти обвинили программиста в отмывании денежных средств, вымогательстве и мошенничестве на территории страны в составе преступной группировки в 2016—2018 годах.

Сам Винник настаивал на экстрадиции в РФ и называл себя политзаключённым. Он объявил голодовку и требовал справедливого рассмотрения всех обстоятельств его дела.

В январе 2020 года Александра Винника перевезли из Греции во Францию, а 7 декабря ему огласили приговор.

Винника признали виновным только по одному из 14 пунктов обвинения и приговорили к пяти годам заключения. При этом три с половиной года, проведённые россиянином в греческой и французской тюрьмах, также будут учтены.

Тем не менее Вера Винник, мама Александра, не теряет надежды на то, что ещё есть шансы вытащить его из тюрьмы.

— Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о деле вашего сына?

— У меня такое чувство, будто все преступления в мире взяли и повесили на моего сына. Моё материнское сердце чувствует, что они — Европа, Франция в том числе — всё это специально сделали и приговор уже заранее известен.

— Как его подставили?

— Сначала его обвинили в том, что он участвовал в выборах (президента США в 2016 году. — RT) — вмешивался в них.

— А что от Саши хотели США? Есть же запрос на экстрадицию от американских властей...

— Они просто хотели заполучить его мозги. Мой сын — очень умный человек. Хотели, чтобы он работал на них. А теперь французы его обвиняют в том, что он создал вирус какой-то и обманывал людей, создал преступную группу.

— Но он же в тюрьме уже сидел, когда ему вменили создание преступной группы?

— Ну и что? Им всё равно. Они же прямо ему так и сказали. Я считаю, что для этих людей все средства хороши. Ведь судят не просто моего сына. Судят всю Россию в его лице! Европа убила мою семью, убила мою невестку.

— Что случилось с Сашиной супругой?

— Саша (жена Винника. — RT) в тот день, когда сына задержали в Греции, просидела на пляже восемь часов без еды и воды. Она с детьми просто боялась возвращаться в номер. Она так сильно переживала за всё, что на фоне стресса у неё начала развиваться опухоль головного мозга.

— Когда они последний раз говорили с вашим сыном?

— За несколько недель до смерти. Она уже не могла сама говорить, но всё понимала. И отвечала глазами ему. Она всегда говорила, что очень любит его и ждёт, несмотря ни на что. А теперь её не стало. Мы от детей скрывали, что она умерла. Когда старший внук узнал, он сразу заболел, у него поднялась высокая температура. Он боится, что папа тоже заболеет и умрёт.

— В каких условиях его держали во Франции?

— Сначала его держали в очень страшной тюрьме. Там было очень холодно, вода текла по стенам. Сыну приходилось спать в одежде и обуви. Было много крыс. Они всё съедали — все продукты, которые ему передавали. У него всё там отобрали — книги, фотографии, иконы. Даже одежду не передавали через адвоката. Сейчас он сидит в другой тюрьме, в одиночной камере. Но отношение к нему гораздо хуже, чем к тем же европейцам.

Они могут пользоваться, например, компьютером. А моему сыну ничего не разрешают. Это всё потому, что он россиянин. Когда я была на заседании суда во Франции, я видела, как с нами обращаются. Когда дали слово моему сыну, все судьи демонстративно ушли. В тюрьме вместо положенного на свидание часа в итоге нам дали только 20 минут на разговор. Перед свиданием в тюрьме меня раздели. Было очень много людей, но так обращались только со мной. Сколько можно позволять так относиться к русским людям?

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— Российские консулы во Франции как-то помогали?

— Да, они к нему ходили, книги передавали. Даже ноту протеста подавали.

— Как себя Саша чувствует? Как здоровье?

— Ему, конечно, очень тяжело, но он держится. Мой сын никогда не встанет на колени, даже ценой жизни. Он понимает, что нас не любят, потому что мы сильные. Дети его тоже очень поддерживают, постоянно ему говорят: «Папа, мы тебя ждём. Ты самый лучший. Мы очень тебя любим». Он в курсе, что у сыновей в школе происходит, какие оценки они получают. Я каждый день жду своего сына обратно домой. Когда была жива Сашина жена, я хоть как-то ещё справлялась.

— Вас кто-то поддерживает?

— Моя семья. Брат и сёстры, племянники тоже. Моя мама умерла, когда узнала, что Сашу посадили. С остальными людьми я почти не общаюсь. Я же не могу всем объяснять, что у нашей семьи нет и никогда не было тех денег, которые приписывают моему сыну. Нам очень сейчас тяжело — и морально, и материально. Все деньги, которые только можно было, я уже заняла. Теперь мне просто неоткуда их взять.

— У вас есть надежда?

— Пока ещё есть. Нам должна помочь Россия. Я хочу обратиться к президенту. Владимир Владимирович! Пожалуйста, помогите! У нас такая трагедия. Дети растут сиротами, им просто сломали жизнь. Обратите своё внимание. Даже не на моего сына, а на всех россиян за границей. Мы должны бороться за них! Защищать их! Нельзя позволять им так с нами обращаться. Ведь нас за людей даже не считают.