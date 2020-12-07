Отбытый срок засчитают: парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина Александра Винника, которого задержали в Греции по запросу США в 2017 году. Россиянина обвиняли в отмывании денег и вымогательстве. По словам адвоката Винника, суд признал его виновным только по одному из четырнадцати пунктов обвинения, а три с половиной года, проведённые Винником в греческой и французской тюрьмах, также будут учтены. Между тем защита россиянина готовится обжаловать это решение.

Исправительный суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере €100 тыс. Против Винника, задержанного в 2017 году в Греции по запросу США, выдвигались обвинения в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством.

Член Общественной палаты России и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина сообщила, что французский суд признал Винника виновным лишь по одному из 14 пунктов — отмывание денежных средств через биржу криптовалют BTC-e. Об этом ей рассказал адвокат Александра Фредерик Бело.

Согласно приговору Исправительного суда Парижа, три с половиной года, проведённые Винником в греческой и французской тюрьмах, будут ему зачтены. Напомним, ранее прокурор во Франции запросила для россиянина наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и штрафа в размере €750 тыс.

Фредерик Бело также уточнил, что Александр будет отбывать наказание в парижской тюрьме, куда его перевели в конце октября. По словам Марии Бутиной, условия содержания там нормальные.

При этом, как заявляет Фредерик Бело, зашита готовится опротестовать решение парижского суда.

Задержание и обвинения

Александра Винника задержали 25 июля 2017 года на греческом полуострове Халкидики, где он отдыхал с женой и детьми. Поводом для ареста послужил запрос США — американские власти обвинили россиянина в отмывании денег и махинациях с криптовалютами.

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На следующий день после задержания Александра Винника суд в Калифорнии утвердил обвинительный акт, состоящий из 21 пункта. Согласно документу, россиянину вменялось создание биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, удалось отмыть от $4 млрд до $9 млрд. По данным американских правоохранителей, услугами BTC-e якобы пользовались в том числе киберпреступники и наркоторговцы.

Кроме того, власти США заявили о причастности россиянина ко взлому японской биржи криптовалют Mt. Gox в 2011—2014 годах с целью похищения биткоинов на сумму, эквивалентную $2 млрд (по курсу лета 2017 года). Эти деньги якобы были легализованы с помощью платформы BTC-e.

Сам россиянин неоднократно заявлял о своей невиновности во вменяемых ему преступлениях, а представители сайта биржи BTC-e настаивали, что он не являлся ни основателем, ни сотрудником компании. По заверениям самого Винника, в BTC-e он выполнял функции технического специалиста и занимался консультированием клиентов.

Запросы на экстрадицию

Изначально экстрадиции задержанного в Греции россиянина требовали американские власти, однако позднее запросы поступили также от России и Франции.

После задержания Винника Генпрокуратура РФ направила в Грецию два запроса на его экстрадицию. Согласно этим документам, на родине россиянина подозревают в хищении порядка 600 тыс. рублей и в мошенничестве в сфере компьютерной информации на сумму 750 млн рублей.

Требование о выдаче Винника также выдвинули французские власти, обвинявшие россиянина в отмывании денежных средств, вымогательстве и мошенничестве на территории страны в составе преступной группировки в 2016—2018 годах.

По версии французских следователей, Винник был одним из создателей вредоносной программы Locky, которая шифровала данные в компьютерных системах, а затем требовала выкуп в криптовалюте для расшифровки.

В греческом суде Винник настаивал, чтобы его экстрадировали только в РФ, а также называл себя политзаключённым и требовал прояснения и справедливого рассмотрения всех обстоятельств его дела. В ноябре 2018 года россиянин объявил голодовку и в феврале 2019-го попал в больницу в состоянии, угрожающем его жизни. После визита уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Винник временно прекратил голодовку.

Экстрадиция и суд в Париже

В январе 2020 года стало известно, что Александра Винника перевезли из Греции во Францию и доставили в больницу в Париже, причём об этом не были своевременно уведомлены российские представители.

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В МИД России неоднократно заявляли, что будут добиваться от французских властей экстрадиции россиянина на родину, и называли позицию французской стороны «неконструктивной». В ответ представители Министерства иностранных дел Франции поясняли, что могут отправить Винника в другую страну только после окончания судебного процесса в Париже и только после согласования с греческими властями.

После того, как Александр Винник был перевезён во Францию, его адвокаты подчёркивали, что экстрадиция россиянина состоялась ещё до принятия соответствующего решения Высшим административным судом Греции. Они упоминали это, когда подавали апелляции на решение парижского суда о содержании Винника под стражей, однако ни им, ни российским дипломатам, направлявшим в МИД Франции соответствующую ноту, не удалось добиться перевода россиянина под домашний арест до начала основных слушаний.

Слушания по делу Александра Винника в Исправительном суде Парижа проходили с 19 по 23 октября. На судебном процессе сам Винник в очередной раз заявил о своей невиновности.

В апреле 2020 года погиб один из адвокатов Александра Винника — Тимофей Мусатов. Его представители сообщали, что смерть наступила в результате несчастного случая.

В октябре 2020 года Винника посещал посол РФ во Франции Алексей Мешков — представитель дипмиссии интересовался в первую очередь состоянием здоровья и условиями содержания гражданина РФ в парижской тюрьме. 21 октября Винник был переведён в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями для пребывания.