Москалькова рассказала об условиях содержания Винника в тюрьме Парижа

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с матерью экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника заявила об унизительных условиях содержания заключённых в парижской тюрьме.

«Я вчера принимала маму Александра Винника, который находится в тюрьме в Париже. Просто страшные вещи рассказывает об условиях содержания, о камере для свидания», — сказала Москалькова.

Как рассказала омбудсмену мама Винника, в парижской тюрьме «очень грязно... всё построено на унижении».

Ранее защита Винника подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей.

В январе Москалькова призвала ООН, Совет Европы и международные организации обратить внимание на нарушение прав россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.