Мать Винника попросила Макрона обеспечить беспристрастный процесс
- Reuters
«Прошу Вас обеспечить ему равные с европейскими гражданами права, которых он в настоящий момент лишён, на беспристрастное и объективное разбирательство», — приводит РИА Новости фрагмент обращения Веры Винник, которое она зачитала на пресс-конференции в Париже.
Она уточнила, что передаст письмо через посольство России во Франции.
Ранее адвокат Винника Зои Константопулу в беседе с RT заявила о намерении добиваться публичных слушаний по делу россиянина.
17 февраля апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.
В МИД России, в свою очередь, заявляли, что будут продолжать требовать выдачи россиянина.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.