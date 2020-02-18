Мать Винника попросила Макрона обеспечить беспристрастный процесс

Мать экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника направила письменное обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвала его обеспечить беспристрастный и объективный судебный процесс над её сыном.

«Прошу Вас обеспечить ему равные с европейскими гражданами права, которых он в настоящий момент лишён, на беспристрастное и объективное разбирательство», — приводит РИА Новости фрагмент обращения Веры Винник, которое она зачитала на пресс-конференции в Париже.

Она уточнила, что передаст письмо через посольство России во Франции.

Ранее адвокат Винника Зои Константопулу в беседе с RT заявила о намерении добиваться публичных слушаний по делу россиянина.

17 февраля апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.

В МИД России, в свою очередь, заявляли, что будут продолжать требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.