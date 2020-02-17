Суд в Париже оставил Винника под стражей

Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе слушаний в конце января судья постановил, что Винник должен оставаться под стражей. Адвокаты подали протест на это решение.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

В МИД заявляли, что Москва будет добиваться выдачи гражданина России.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.