Суд в Париже оставил Винника под стражей

Короткая ссылка
Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Париже оставил Винника под стражей
  • Reuters

В ходе слушаний в конце января судья постановил, что Винник должен оставаться под стражей. Адвокаты подали протест на это решение. 

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

В МИД заявляли, что Москва будет добиваться выдачи гражданина России.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить