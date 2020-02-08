Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Защита собрала очень много документов из больницы, от прокурора апелляционного суда Салоник и из Высшего административного суда (Госсовет), из которых следует, что экстрадиция Винника состоялась ещё до вынесения решения Госсоветом», — сказал он.

По его словам, это будет «очень весомым аргументом для французской стороны».

«В том числе и в рамках судебного рассмотрения поданной нами апелляции, обжалующей решение о содержании нашего подзащитного в заключении», — заявил адвокат.

Мусатов уточнил, что судебное рассмотрение апелляции состоится в Париже в течение десяти дней.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российская сторона потребовала ускорить рассмотрение запроса о выдаче Винника Москве.

Также дипломат сообщил, что Винник стал выходить из голодовки.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина. Во Франции отметили, что в деле российского гражданина соблюдаются положения Венской конвенции о консульских сношениях