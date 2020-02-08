Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Короткая ссылка
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
  • Reuters

Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Защита собрала очень много документов из больницы, от прокурора апелляционного суда Салоник и из Высшего административного суда (Госсовет), из которых следует, что экстрадиция Винника состоялась ещё до вынесения решения Госсоветом», — сказал он.

По его словам, это будет «очень весомым аргументом для французской стороны».

«В том числе и в рамках судебного рассмотрения поданной нами апелляции, обжалующей решение о содержании нашего подзащитного в заключении», — заявил адвокат.

Мусатов уточнил, что судебное рассмотрение апелляции состоится в Париже в течение десяти дней.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российская сторона потребовала ускорить рассмотрение запроса о выдаче Винника Москве.

Также дипломат сообщил, что Винник стал выходить из голодовки.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина. Во Франции отметили, что в деле российского гражданина соблюдаются положения Венской конвенции о консульских сношениях

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить