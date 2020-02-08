Россия потребовала от Франции ускорить анализ запроса о выдаче Винника

Россия направила Франции ноты протеста с требованиями соблюдать права экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника и потребовала ускорить рассмотрение запроса о его выдаче Москве, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры России о выдаче Александра Винника с учётом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию», — цитирует посла РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что посольство передало в Минюст Франции запрос российской Генпрокуратуры на проведение дознаний по уголовному делу в отношении Винника в России и на присутствие сотрудников ведомства во время процессуальных действий в Париже.

«В настоящее время назначенный во Франции по делу Александра Винника следственный судья, ссылаясь на тайну следствия, не даёт разрешения заведующему консульским отделом посольства присутствовать при проведении допросов Александра Винника», — уточнил Мешков.

Ранее Мешков сообщил, что Винник стал выходить из голодовки и начал принимать пищу.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина. Во Франции отметили, что в деле российского гражданина соблюдаются положения Венской конвенции о консульских сношениях.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.