МИД России намерен добиваться от Франции выдачи Винника

Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина Александра Винника, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, в течение трёх дней консульским сотрудникам под разными предлогами отказывали во встрече с российским гражданином.

Она рассказала, что адвокаты отмечают многочисленные несостыковки в материалах дела, а также процессуальные нарушения.

Как подчеркнула дипломат, подобное давление на обвиняемого со стороны судебных и правоохранительных органов неприемлемо и посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш.

«Российская сторона продолжит добиваться от французских властей выдачи Винника в Россию», — отметила Захарова.

Ранее Винник, экстрадированный из Греции во Францию, отказался прекращать голодовку в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.

Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.