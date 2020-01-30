МИД России намерен добиваться от Франции выдачи Винника
- Reuters
«Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой», — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, в течение трёх дней консульским сотрудникам под разными предлогами отказывали во встрече с российским гражданином.
Она рассказала, что адвокаты отмечают многочисленные несостыковки в материалах дела, а также процессуальные нарушения.
Как подчеркнула дипломат, подобное давление на обвиняемого со стороны судебных и правоохранительных органов неприемлемо и посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш.
«Российская сторона продолжит добиваться от французских властей выдачи Винника в Россию», — отметила Захарова.
Ранее Винник, экстрадированный из Греции во Францию, отказался прекращать голодовку в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.
Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.