Винник отказался прекращать голодовку
- Reuters
«Мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку вчерашним заседанием в парижском суде сведены на нет», — цитирует ТАСС адвоката Тимофея Мусатова.
Он привёл слова Винника о том, что «адвокаты будут бессильны в том месте, где закона для него нет».
Мусатов также добавил, что состояние Винника «ужасное».
Ранее стало известно, что суд в Париже оставил Винника под арестом.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.