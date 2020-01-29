Суд в Париже оставил Винника под арестом

Суд в Париже оставил под арестом россиянина Александра Винника, которого экстрадировали из Греции во Францию. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

«Как и ожидалось, в 23:00 (01:00 мск. — RT) судья вынес решение, которое, в общем, было написано заранее, и полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляют Винника под стражей ради его же безопасности и для того, чтобы удовлетворить будущее следствие», — приводит ТАСС его слова.

Мусатов также заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось о встрече консула России с Винником.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.