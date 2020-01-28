Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника

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Адвокаты россиянина Александра Винника прокомментировали обвинения по его делу. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника
  • Reuters

Адвокат Зои Константопулу отметила, что Виннику «вменяют в вину преступление в сети интернет в тот период, когда он уже был под стражей в Греции и не имел никакого доступа к сети интернет, как и никакой возможности осуществить это преступление».

В свою очередь, Адвокат Тимофей Мусатов рассказал, что Винник попросил передать, что «понимает, что стал жертвой политических интриг и несовершенства законодательства» в области криптовалют в мире.

Ранее консул России встретился с Винником, экстрадированным из Греции во Францию.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

24 января стало известно об экстрадиции Винника из Афин в Париж

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