Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника
- Reuters
Адвокат Зои Константопулу отметила, что Виннику «вменяют в вину преступление в сети интернет в тот период, когда он уже был под стражей в Греции и не имел никакого доступа к сети интернет, как и никакой возможности осуществить это преступление».
В свою очередь, Адвокат Тимофей Мусатов рассказал, что Винник попросил передать, что «понимает, что стал жертвой политических интриг и несовершенства законодательства» в области криптовалют в мире.
Ранее консул России встретился с Винником, экстрадированным из Греции во Францию.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
24 января стало известно об экстрадиции Винника из Афин в Париж.