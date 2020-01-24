Адвокат: Винника доставили в больницу в Париже

Россиянина Александра Винника вывезли из Греции и поместили в парижскую больницу.

«Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как сообщила мне французская коллега в то время, когда греческие власти скрывают и представляются незнающими», — написала адвокат Винника Зои Константопулу в Facebook.

Она отметила, что власти не позволили увидеться ему с защитницей.

«Они ещё не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание на завтра», — отметила Константопулу.

Ранее адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал RT, что его подзащитного забрали из греческой больницы и увезли в аэропорт.

При этом ранее сообщалось, что Высший административный суд Греции (Государственный совет) отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США.