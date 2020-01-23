Суд в Греции отклонил жалобу на решение о выдаче Винника Франции и США

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Высший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
Суд в Греции отклонил жалобу на решение о выдаче Винника Франции и США
  • Reuters

«Нам сегодня стало известно, что Госсовет отклонил жалобу защиты», — цитирует юриста РИА Новости.

Он пояснил, что, таким образом, «осталось решение о выдаче во Францию и США».

Ранее сообщалось, что защита Винника подала в ООН жалобу на Афины в связи с нарушением прав человека и пытками.

В беседе с RT Мусатов рассказал, что если россиянина выдадут Соединённым Штатам, то ему грозит до 55 лет лишения свободы.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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