Адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Грецию

Адвокаты задержанного в Греции россиянина Александра Винника подали в ООН жалобу на Афины в связи с нарушением прав человека и пытками. Об этом рассказал адвокат Тимофей Мусатов.

«Жалоба подана сегодня как срочная. Защита привлекает международное сообщество к этому делу», — сказал он РИА Новости.

По его словам, обращение передано в комиссариат по правам человека ООН.

В тексте обращения «чётко и ясно изложена вся противозаконность греческих властей», пояснил Мусатов.

«На сегодняшний день их действия из просто нарушающих законы превратились в убивающие нашего гражданина. Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьёй, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи», — сказал адвокат, отметив, что к Виннику во вторник, 21 января, не пустили российского врача.

Ранее Мусатов рассказал об условиях содержания Винника в Греции.

В декабре Винник в беседе с RT попросил позаботиться о его семье — детях и супруге.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.