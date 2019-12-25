Винник попросил позаботиться о его семье

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Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции, в беседе с RT выступил с просьбой позаботиться о его семье — детях и супруге.
Винник попросил позаботиться о его семье
  • Reuters

Винник поздравил соотечественников с Новым годом и пожелал им «любви, счастья, здоровья, не забывать о своей семье, о своих близких, помнить о Боге».

«Хочу попросить вас позаботиться о моей семье, которую фактически, как и меня, приговорили к смерти. Без меня моя супруга, скорее всего, уже не выздоровеет. Дети мои останутся сиротами. Так что если кто может помочь, позаботьтесь, пожалуйста, о моих детях, о моей супруге. Ну и обо мне: чтобы меня похоронили в России, по-христиански. Спасибо», — попросил он.

Ранее Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал о состоянии здоровья подсудимого. По его словам, у него констатировано заболевание крови и наблюдается резкое ухудшение состояния.

23 декабря Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

24 декабря председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила на 10 января рассмотрение дела.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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