Адвокат Винника рассказал об условиях содержания россиянина
- Reuters
«Он содержится по-прежнему в одиночной камере в больнице. При этом Александр Винник лишён прогулок и свиданий. Ему было отказано в свидании с матерью, которая приехала в Афины попрощаться с ним. Несмотря на все усилия, ей не удалось попасть к нему», — заявил юрист.
По словам Мусатова, защита Винника считает, что содержание россиянина в одиночной камере «без возможности видеть солнце и белый свет» является видом пытки.
«Его охраняют не менее 15 человек, которые предоставляют возможность посмотреть на российского Мистера Биткоина многим, но только не его родственникам», — добавил он.
Вместе с этим адвокат выразил мнение, что Греция будет привлечена к ответственности за нарушение прав Винника на защиту и на достойные условия существования.
Ранее Винник в беседе с RT попросил позаботиться о его семье — детях и супруге.
Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.