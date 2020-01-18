Адвокат Винника рассказал о последствиях экстрадиции россиянина

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Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции Александра Винника, рассказал RT, что грозит россиянину в случае его экстрадиции.
Адвокат Винника рассказал о последствиях экстрадиции россиянина
  • Reuters

Мусатов пояснил, что в настоящий момент решается вопрос о том, куда Винник будет экстрадирован: во Францию, США или в Россию.

«В случае экстрадиции во Францию Александра ждёт ровным счётом ничего, поскольку уголовного преследования во Франции просто нет. Если его выдадут в дальнейшем в США, то в соответствии с выдвинутыми против него обвинениями ему грозит до 55 лет лишения свободы, а это фактически пожизненное заключение», — сказал он.

Вместе с этим адвокат добавил, что если Винника выдадут России, то российская сторона расследует предполагаемые преступления, в которых он подозревается. При этом, по словам юриста, Россия готова создавать совместные следственные группы для расследования действий его подзащитного.

Ранее Мусатов рассказал об условиях содержания Винника в Греции.

В декабре Винник в беседе с RT попросил позаботиться о его семье — детях и супруге.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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