Винника забрали из больницы в Греции и увезли в аэропорт
- Reuters
Французский следователь позвонил и сообщил, что в ближайшее время допросит его, рассказал Мусатов.
Как заявила адвокат Зои Константопулу, тюремные власти Греции забрали Винника из больницы и увезли в неизвестном направлении.
«Забрали Александра из больницы, заявив с угрозами врачам, что им «приказано доставить его», ничего о его судьбе не известно, министр (юстиции Костас. — RT) Циарас не отвечает», — сказала адвокат.
По её словам, «никакие контакты с ним не были возможными с прошлой ночи».
«Я прошу официальной информации о том, где Александр находится в настоящее время. Как адвокат, я не знаю, где он, и прошу, чтобы меня информировали и дали возможность сразу же с ним связаться», — добавила Константопулу.
Ранее высший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США.