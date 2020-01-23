Винника забрали из больницы в Греции и увезли в аэропорт

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Россиянина Александра Винника забрали из больницы и увезли в аэропорт. Об этом RT сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
Винника забрали из больницы в Греции и увезли в аэропорт
  • Reuters

Французский следователь позвонил и сообщил, что в ближайшее время допросит его, рассказал Мусатов. 

Как заявила адвокат Зои Константопулу, тюремные власти Греции забрали Винника из больницы и увезли в неизвестном направлении. 

«Забрали Александра из больницы, заявив с угрозами врачам, что им «приказано доставить его», ничего о его судьбе не известно, министр (юстиции Костас. — RT) Циарас не отвечает», — сказала адвокат.

По её словам, «никакие контакты с ним не были возможными с прошлой ночи».

«Я прошу официальной информации о том, где Александр находится в настоящее время. Как адвокат, я не знаю, где он, и прошу, чтобы меня информировали и дали возможность сразу же с ним связаться», — добавила Константопулу.

Ранее высший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США.

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