Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу», — сказал дипломат РИА Новости.

По его словам, Виннику предоставили возможность звонить по стационарному телефону на согласованные с судьёй номера родственников и адвокатов, а в палате есть телевизор, который показывает французские каналы.

«По словам самого Винника, отношение к нему корректное», — сказал Мешков.

24 января стало известно об экстрадиции Винника из Греции во Францию. 29 января суд в Париже оставил россиянина под арестом. На следующий день Винник отказался прекращать голодовку в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина. Во Франции отметили, что в деле российского гражданина соблюдаются положения Венской конвенции о консульских сношениях.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.