МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника

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Положения Венской конвенции о консульских сношениях в деле российского гражданина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, соблюдаются, заявил официальный представитель МИД Франции.
МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника
  • © SAKIS MITROLIDIS / AFP

«Положения Венской конвенции и Конвенции о консульских отношениях между Францией и Россией от 1966 года полностью соблюдаются», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Винник был выдан Франции на основании европейского ордера на арест россиянина.

«Процедурой экстрадиции занимались органы юстиции», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что с 27 января был обеспечен доступ консульских работников, российский консул смог встретиться с Винником.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила министру юстиции Франции запрос о возможности посетить Винника.

24 января стало известно об экстрадиции Винника из Греции во Францию.

29 января суд в Париже оставил россиянина под арестом.

Россиянин был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.

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