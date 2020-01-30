Москалькова направила во Францию запрос на посещение Винника
- РИА Новости
«Я сделала официальный запрос на имя министра юстиции Франции. Жду ответа, поскольку посещение без предварительных согласований невозможно», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.
24 января стало известно об экстрадиции Винника из Греции во Францию.
29 января суд в Париже оставил россиянина под арестом.