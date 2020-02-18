Защита Винника настаивает на публичных слушаниях по делу

Защита россиянина Александра Винника намерена добиваться публичных слушаний по делу, заявила в беседе с RT адвокат Зои Константопулу.

«Очень важно, чтобы заседания были открытыми... Мы убеждены, что такой процесс, который исключает освещение судебных прений, — это способ скрыть истинное отсутствие доказательств против Александра и не позволить общественности и СМИ узнать, что происходит в действительности в деле Александра Винника», — сказала она.

Константопулу подчеркнула, что защита будет «настаивать, чтобы соблюдалось право Александра Винника на проведение публичного слушания».

17 февраля апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.

С 23 января россиянин находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.