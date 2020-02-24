Защита Винника подала кассационную жалобу на решение суда в Париже

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Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить его под стражей. Об этом рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Защита Винника подала кассационную жалобу на решение суда в Париже
  • Reuters

«Мы подали кассационную жалобу», — цитирует ТАСС адвоката.

Ранее в МИД Франции заявили, что экстрадиция россиянина из Франции в другую страну после завершения суда в Париже должна быть санкционирована властями Греции.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.

В МИД России заявили, что продолжат требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

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