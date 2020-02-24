Защита Винника подала кассационную жалобу на решение суда в Париже
- Reuters
«Мы подали кассационную жалобу», — цитирует ТАСС адвоката.
Ранее в МИД Франции заявили, что экстрадиция россиянина из Франции в другую страну после завершения суда в Париже должна быть санкционирована властями Греции.
17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.
В МИД России заявили, что продолжат требовать выдачи россиянина.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.