Во Франции назвали условие для экстрадиции Винника

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Экстрадиция россиянина Александра Винника из Франции в другую страну после завершения суда в Париже должна быть санкционирована властями Греции, заявил представитель французского МИД.
Во Франции назвали условие для экстрадиции Винника
  • Reuters

Он уточнил, что МИД Франции получил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника и 31 января направил его в Минюст страны.

«В соответствии с европейским ордером на арест, выданным Францией, Винник был экстрадирован из Греции во Францию 23 января этого года только за те деяния, которые приведены в этом ордере… Любая возможная повторная экстрадиция в другую страну по завершении французского суда должна быть санкционирована греческими властями», — приводит его слова в ходе брифинга ТАСС.

Ранее мать Винника направила президенту Франции Эммануэлю Макрону письменное обращение, в котором попросила его обеспечить беспристрастный и объективный судебный процесс над её сыном.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты.

В МИД России заявляли, что продолжат требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

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