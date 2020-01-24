Москалькова прокомментировала экстрадицию Винника во Францию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с экстрадицией россиянина Александра Винника во Францию из Греции призвала ООН, Совет Европы и международные организации обратить внимание на эту ситуацию.

В распространённом заявлении Москальковой говорится, что властями Греции не было принято во внимание, что Винник не может быть выдан во Францию, так как срок исполнения ордера на арест, вынесенного французскими компетентными органами, истёк.

«Проигнорированы законные и обоснованные запросы Российской Федерации и ходатайство самого А. Винника и его семьи на экстрадицию в страну гражданской принадлежности», — отметила она.

По словам омбудсмена, нахождение Винника под стражей на протяжении 2,5 года нарушает ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которая устанавливает право каждого на разбирательство дела в разумный срок.

В сообщении говорится, что не были приняты во внимание тяжёлое состояние здоровья Винника и «лишение возможности общения с двумя детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами».

При этом в ночь экстрадиции состоялся допрос Винника в парижской больнице. Отмечается, что к нему не допустили врача и сотрудника консульского отдела посольства России во Франции.

«​Учитывая все обстоятельства данного дела, обращаю внимание правозащитных органов ООН, Совета Европы, международных организаций, общественности на вопиющий случай нарушения прав российского гражданина Александра Винника и рассчитываю на содействие в их восстановлении», — заявила Москалькова.

Ранее посольство России в Греции уведомили об экстрадиции Винника во Францию.