Посольство России в Греции уведомили об экстрадиции Винника во Францию

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Посольство России в Афинах сообщило о получении официального уведомления об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Посольство России в Греции уведомили об экстрадиции Винника во Францию
  • Reuters

«Посольством получено официальное уведомление греческой стороны о том, что Винник экстрадирован во Францию», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

Ранее адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил, что его подзащитного забрали из больницы и увезли в аэропорт

Позднее сообщалось, что россиянина вывезли из Греции и поместили в парижскую больницу.

Французский адвокат Винника Ариан Зимра заявил, что судья рассмотрит вопрос о предварительном заключении под стражу россиянина во вторник, 28 января.

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