Винника допрашивают в Париже

В Париже в настоящее время допрашивают экстрадированного во Францию из Греции россиянина Александра Винника.

«В настоящее время Винника допрашивают против его воли, а он измучен на 35-й день голодовки и бессонницы. Они не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться со мной», — приводит ТАСС слова его адвоката Зои Константопулу.

Она сообщила, что Винника доставили в Париж из Афин на специально присланном за ним борте.

Ранее адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал RT, что его подзащитного забрали из греческой больницы и увезли в аэропорт.

Позднее стало известно, что Винника перевезли в парижскую больницу.

Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника.