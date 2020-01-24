Винника допрашивают в Париже

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В Париже в настоящее время допрашивают экстрадированного во Францию из Греции россиянина Александра Винника.

«В настоящее время Винника допрашивают против его воли, а он измучен на 35-й день голодовки и бессонницы. Они не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться со мной», — приводит ТАСС слова его адвоката Зои Константопулу.

Она сообщила, что Винника доставили в Париж из Афин на специально присланном за ним борте.

Ранее адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал RT, что его подзащитного забрали из греческой больницы и увезли в аэропорт

Позднее стало известно, что Винника перевезли в парижскую больницу.

Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника.

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