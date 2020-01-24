Слушание по делу россиянина Винника в Париже назначено на 28 января

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Французский адвокат Александра Винника Ариан Зимра заявил, что судья, принимающий решения о взятии под стражу, во вторник, 28 января, будет рассматривать вопрос, касающийся предварительного заключения россиянина.
Слушание по делу россиянина Винника в Париже назначено на 28 января
  • Reuters

«Сейчас не идёт речь о суде. Во вторник, 28 января, он предстанет перед судом по свободам и заключению для определения его условий предварительного заключения», — цитирует РИА Новости Зимру.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Ранее адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника.

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