Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника

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Адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника.
Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника
  • Reuters

«Мы знаем, что, когда его забирали из больницы, врачи сообщили, что Александра ни в коем случае нельзя перевозить на самолёте, поскольку у него заболевание крови... он находится в крайне тяжёлом состоянии. В результате голодовки потерял 30% веса. Несмотря на заключение врачей, он оказался в самолёте. В самолёте стало понятно, что французы получили тяжелобольного человека на руки», — рассказал Мусатов.

Он добавил, что после прилёта Винника доставили в самый старый госпиталь Франции.

«После чего была предпринята попытка допроса следователем прокуратуры Парижа. Адвоката, нашего коллегу, не допустили к подзащитному в нарушение норм. Консула вместе с российским врачом не допустили», — отметил защитник.

Он подчеркнул, что Винник находится в тяжелейшем состоянии, «существует риск не только для здоровья, но и для жизни».

Как сообщалось, посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника.

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