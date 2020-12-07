Защита Винника намерена опротестовать вынесенный в Париже приговор

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Защита россиянина Александра Винника, осуждённого на пять лет по делу об отмывании денег, опротестует решение суда в Париже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французского адвоката Фредерика Бело.
Защита Винника намерена опротестовать вынесенный в Париже приговор
  • Reuters

«Это очень серьёзное решение в отношении Винника. Александр Винник приговорён к пяти годам заключения по элементам, по которым у суда нет доказательств. Потому что эти элементы были переданы американскими властями через Европол. Мы считаем, что речь идёт о решении, которое мы должны опротестовать. Я жду решения со стороны моего клиента, которого я увижу в тюрьме», — сказал он. 

Ранее суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях.

Гражданина России приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.

При этом суд не признал его виновным по ряду статей: в частности, с него сняли обвинения в вымогательстве и создании программы Locky.

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