«Мама, помоги, у меня проблемы»: задержанную в Турции россиянку обвинили в производстве наркотиков

В проект RT «Своих не бросаем» обратилась жительница Псковской области Валентина Гусейнова. Уже порядка полугода её дочь Арзу находится в турецкой тюрьме. Она должна была лететь из Стамбула в Тбилиси, но билет аннулировали из-за антикоронавирусных ограничений, при этом багаж девушки по ошибке отправили в Грузию. Когда он вернулся, в нём обнаружили кокаин. Родственники считают, что наркотики девушке подбросили.

В Стамбуле начался судебный процесс по делу россиянки Арзу Гусейновой. Её обвиняют в производстве наркотиков. Девушка была задержана весной этого года в отеле Стамбула, когда возвращалась из ОАЭ.

«Я не верю, что моя дочь могла быть связана с наркотиками. Она художница, всегда была увлечена творчеством, и ничего такого в её жизни никогда не было», — говорит мать Арзу Валентина Гусейнова.

Нигерийские подарки

Женщина считает, что наркотики либо подбросили в Турции, либо дочь мог подставить нигериец по имени Кингсли, с которым Арзу познакомилась несколько лет назад.

«Он нигериец. Я его видела пару раз. Приятный такой, всегда вежливый, спокойный, рассудительный. Дочка никогда о нём плохо не отзывалась. Единственное, я всегда обращала её внимание на то, что во время разговора с Кингсли на заднем фоне были слышны детские голоса. Хотя он говорил, что холост», — вспоминает женщина.

Два года назад, по словам матери, Кингсли преподнёс девушке подарок — турне по Ближнему Востоку.

«Поездка прошла успешно, дочь была полна впечатлений», — говорит Валентина. В этом году он снова подарил Арзу недельное путешествие по маршруту Эфиопия — Арабские Эмираты — Грузия — Россия, продолжает мать.

В Эфиопии, как рассказывает женщина, Арзу встречалась с Кингсли, он дал ей сумку с вещами и попросил передать другу в Грузии.

Девушка согласилась, но, по словам матери, её билет до Тбилиси был аннулирован из-за того, что страна разрешила въезд только вакцинированным туристам.

«Об этом Арзу узнала в аэропорту Дубая и взяла билет до Турции, где по прилёте обнаружилось, что багаж улетел в Грузию. А через сутки ей объявили, что чемоданы вернули, но в них обнаружены наркотики — 3 кг кокаина. Полицейские ворвались в отель, где она жила, повалили её на пол, разбили колено. Нам она позвонила около 12 ночи с криком: «Мама, помоги, у меня проблемы!» — говорит Валентина.

По её словам, дочка говорила, что, когда её привезли на допрос в участок, «сумка была разорванная, пустая, без бирок и что такие китайские сумки на каждом углу продаются».

Доказательства вины отсутствуют

После того как девушка была задержана турецкими правоохранителями, ей почему-то предъявили обвинения в производстве наркотиков. При этом знакомый, который подарил ей путешествие и просил передать сумку, исчез.

Мать девушки говорит, что его фамилия им неизвестна. У семьи есть лишь набросок его портрета, который сделала дочь.

При этом, как уверяет женщина, на данный момент в деле нет прямых доказательств вины Арзу: нет ни фото, ни видео, подтверждающих, что наркотики были найдены в багаже, зарегистрированном именно на девушку.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили RT, что следят за ситуацией с Гусейновой, а в конце августа сотрудники дипмиссии посещали её.

«С момента получения уведомления об аресте Гусейновой с её матерью Валентиной Гусейновой был установлен контакт, разъяснены пределы компетенции всех консульских учреждений, также даны необходимые рекомендации, в том числе в части подключения к делу адвоката, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на территории Турецкой Республики», — разъяснил RT атташе Генконсульства РФ Гусейн Гулиев.

По его словам, консулы встречались и с самой Арзу Гусейновой.

«В частности, они разъяснили порядок её личного обращения к администрации исправительного учреждения с просьбой предоставить разрешение на телефонные переговоры с родными,— рассказывает RT атташе. — 14 сентября состоялось первое заседание суда, на котором присутствовали сотрудник консульства и мать задержанной».

Адвокат Арзу отказался комментировать RT ситуацию со своей подзащитной.

«Адвокат обещает её вытащить, но при этом он говорит, что гарантий нет, всё зависит от судьи. А дочка написала так, что они хватают сейчас в Турции всех подряд, в тюрьмах настоящий сумасшедший дом, там очень много неадекватных людей сидит. Она сама их боится, мало ли что они могут сделать. Они могут убить, могут покалечить», — говорит Валентина и вспоминает заседание суда, на котором ей наконец-то удалось увидеть дочь.

«Она очень похудела, поседела. Упала на колени, кричала «мамочка». Когда на неё надевали наручники, я потеряла сознание. Какие наркотики? То, в чём её обвиняют, это полная чушь», — плачет мать.