«От меня требовали подставить знакомых»: задержанная на Бали россиянка утверждает, что попала в тюрьму из-за бандитов

В проект RT «Своих не бросаем» обратился житель Санкт-Петербурга Михаил Савицкий. Этой зимой на Бали полиция задержала его дочь Настю. Девушку обвинили в хранении и распространении наркотиков. Сама Настя и её родные уверены, что её подставили. На Бали несколько лет действовала преступная группировка выходцев из России и стран бывшего СНГ, которая подбрасывала людям наркотики, занималась шантажом и рэкетом.

29-летняя Анастасия Савицкая несколько лет подряд летала вместе с друзьями отдыхать на Бали. А когда из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили перелёты, Настя, по словам отца, решила остаться на острове, отказавшись лететь в Россию вывозным рейсом. На Бали она арендовала дом и подрабатывала косметологом.

В конце марта 2021 года девушка неожиданно перестала выходить на связь с родными.

«Она не выходила на связь недели три. Позвонил своим знакомым — у них сын работает в Джакарте. Он мне сбросил чат местный, я туда написал. И один пользователь мне ответил, что Настя задержана. После этого я обратился в наше посольство, где мне подтвердили информацию», — рассказывает RT отец девушки Михаил.

Предлагали подбрасывать наркотики

По словам отца, Настю задержали 22 марта 2021 года.

Как утверждает сама Настя, наркотики ей подбросили. В письме, которое она написала родителям из тюрьмы, девушка рассказала, что в первый раз её задержали 9 января.

© Фото из личного архива

«На обыск и задержание вместе с полицией приехали двое русских мужчин без формы: Артём Ковтухов и Ильгам. Они представились сотрудниками Интерпола, устроили обыск, а потом показали пакетик, которого у меня не было. Артём сказал, что верит, что наркотики не мои, и предложил поехать не в полицию, а в реабилитационный центр. Там они задавали мне вопросы по делу Данила Алагарцева. Как я поняла, они искали парня, у которого много биткоинов. На следующий день меня отпустили домой. Позже мне сказали, что просто так никого не отпускают и теперь я должна предоставить им информацию о людях, которые употребляют или продают наркотики на Бали. Я ответила, что таких людей не знаю», — пишет Настя.

По словам девушки, ей угрожали тюрьмой, если она не найдёт таких людей, а также предложили подбрасывать наркотики.

«В марте они снова вышли на связь с требованием, чтобы я подставила своих знакомых — Дарью и Стаса. Предупредили, что, если я откажусь, они меня заставят. Я не стала этого делать, и 22 марта мне снова подкинули 0,62 г наркотиков. Тест на наркотики у меня отрицательный, и мне вешают ст. 112 «Распространение». В день задержания в 09:00 ко мне в Telegram добавились две наркоманские группы и пришло сообщение от незнакомого мне Ивана с координатами и фото, где, предположительно, лежат наркотики. Через два часа после сообщения, в 11:00, приехала полиция. Они используют это сообщение как улику, хотя я в эти группы и этому человеку ничего не писала», — рассказывает Настя.

Нарушений прав не зафиксировано

В посольстве РФ в Индонезии RT сообщили, что следят за ситуацией с россиянкой и соблюдением её прав.

«С момента ареста Анастасии Савицкой консульский отдел плотно наблюдал за ходом следствия. Со своей стороны, направили в прокуратуру ходатайство об освобождении Анастасии под подписку о невыезде, которое было отклонено (нарушения в сфере наркотиков относятся в Индонезии к категории наиболее тяжёлых преступлений). За время следственных действий нарушения прав россиянки не зафиксировано, следствие проходило в соответствии в местными законодательными нормами», — сообщил RT заведующий консульским отделом посольства РФ в Индонезии Никита Иванов.

В июне Михаил Савицкий отправил в посольство фотографий молодых людей, о которых говорила дочь, с подробным описанием их деяний со слов дочери. Эту информацию дипломаты передали в полицию.

6 июля 2021 года полиция Бали задержала трех россиян — Артёма Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко, которые могли быть причастны к вымогательствам денег у русскоязычных жителей острова.

Ранее RT рассказывал о преступной группировке выходцев из России и стран бывшего СНГ, промышлявшей несколько лет на Бали рэкетом и шантажом.

Сейчас Настя, по словам родных, находится в карантинном блоке тюрьмы, куда её поместили из-за ковидных ограничений.

«Последний раз мы с Настей говорили по телефону больше месяца назад. Телефон ей дают на минуту буквально, но жалоб она никаких не высказывала»,— говорит отец.

12 августа состоялось первое судебное заседание по делу Савицкой. На нём присутствовали и сотрудники консульства РФ на Бали.

«Сотрудник офиса почётного консула России на Бали наблюдал за заседанием. Судом были выслушаны обстоятельства дела и выводы следствия. На текущий момент индонезийская сторона выдвигает обвинение — либо хранение наркотиков (ст.112, от 4 до 12 лет лишения свободы), либо их сбыт (ст.114, от 5 до 20 лет лишения свободы). Обычно до приговора проходят 3-4 судебных заседания. Нарушений прав российского гражданина на первом судебном заседании не зафиксировано. Продолжаем следить за ситуацией», — говорится в комментарии посольства.