«Компенсация убытков»: как парламентарии предлагают бороться с призывающими к антироссийским санкциям

В Госдуму внесли законопроект о поправках к Арбитражному процессуальному кодексу, который даёт возможность подавать иски в российские арбитражные суды к иностранным компаниям и гражданам, способствовавшим введению антироссийских санкций. Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР. Ранее к введению антироссийских санкций призывали такие оппозиционные деятели, как Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза и другие.

В ЛДПР предлагают дополнить ч. 1 ст. 248 АПК («Исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера»), а именно закрепить право подавать в российские арбитражные суды иски к иностранным организациям и гражданам, которые поддержали введение ограничительных мер. Документ размещён в базе обеспечения деятельности парламента.

«Законопроект позволит обеспечить реальную возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и юридические лица претерпевают в результате действия мер ограничительного характера», — считают авторы инициативы.

Кладезь санкционных идей

Российские оппозиционные деятели неоднократно обращались к странам Запада с просьбой ввести санкции против России. Ярким примером такого призыва стало участие Алексея Навального, Ильи Яшина, Владимира Милова и Владимира Кара-Мурзы в специальном заседании комитета по иностранным делам Европарламента в ноябре 2020 года.

В беседе с депутатами оппозиционеры призвали ЕС ввести новые антироссийские санкции в отношении некоторых представителей российской бизнес-элиты. Навальный тогда убеждал Евросоюз, что такие ограничительные меры получили бы одобрение среди большинства россиян.

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«Российские олигархи, не только старые, но и новые… должны стать мишенью санкций», — подчеркнул оппозиционер.

Экс-председатель совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин, как и Навальный, обращался к евродепутатам с предложением заменить ограничительные меры в отношении России на санкции против окружения президента страны и лично главы государства.

«Думаю, это очень хороший принцип, который должен лечь в основу отношений между Россией и европейским сообществом», — заявлял тогда Яшин.

Владимир Кара-Мурза поддержал соратников, однако подчеркнул, что их предложение не является просьбой о вмешательстве во внутренние дела России.

«Мы не просим ЕС вмешиваться в политическое развитие нашей страны. Мы ожидаем, что вы будете верны вашим ценностям и прекратите давать возможность коррумпированным чиновникам и олигархам красть у наших людей в России и наслаждаться награбленным в странах ЕС», — заявил Кара-Мурза.

В рамках традиции

Это не первый раз, когда Навальный обращался к ЕС с санкционными инициативами. В 2015 году в интервью газете Financial Times он призвал Запад сделать невъездными и заморозить активы около 1 тыс. российских чиновников и бизнесменов.

«Если Абрамович, Усманов и их семьи не смогут попасть в свои резиденции в Лондоне или в Швейцарии, всё будет по-другому», — заявил Навальный.

Также заслуживают санкций, по убеждению оппозиционера, телеведущий Владимир Соловьёв, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

В январе 2015 года похожую идею продвигал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на форуме Rusijos Reality Check в Вильнюсе.

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Он высказался против секторальных санкций в отношении России и предложил заменить их «адресными санкциями против «верных путинцев», а также силовиков, бюрократов и сросшихся с бюрократией бизнесменов».

После ареста Навального в январе 2021 года его соратник, живущий в Великобритании, исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список людей, против которых западным государствам предлагалось ввести санкции.

Список был составлен самим Навальным незадолго до его возвращения в Россию. В него включили восемь человек: бизнесмена Романа Абрамовича, топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына главы ФСБ Дениса Бортникова), президента ВТБ Андрея Костина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына главы Совбеза Андрея Патрушева), главу ВЭБ Игоря Шувалова, телеведущего Владимира Соловьёва и бизнесмена Алишера Усманова.

«Алексей и наша команда годами выступают за индивидуальные санкции против виновных в нарушении прав человека, избирательной системы и правоохранительных органов в России, а также коррупционеров и бизнесменов», — заявил Ашурков в своём посте.

Исполнительный директор ФБК также добавил, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить Навального.

Иные перспективы

Вскоре после ареста Навального Европейский парламент действительно ввёл новые санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии. Вслед за ЕС санкции против России ввели США. Под ограничения подпали несколько высокопоставленных чиновников, а также ряд организаций. Однако об освобождении Алексея Навального, вопреки предположениям Ашуркова, речь до сих пор не идёт.

Последний раз глава ФБК призывал другие государства ввести санкции против российских «олигархов» в августе 2021 года, уже находясь в заключении. Его колонка была опубликована в трёх европейских газетах: The Guardian, Le Monde и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«До тех пор, пока не будут введены индивидуальные санкции против олигархов… любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие», — написал Навальный в статье.

Ответственность за сказанное

Юрист Илья Ремесло прокомментировал RT законопроект депутатов ЛДПР о защите компаний и лиц, подпавших под санкции. По его мнению, за подстрекательство иностранных государств к введению ограничительных мер против России должно назначаться наказание по уже существующей ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), предусматривающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

«Когда человек оказывает консультационную помощь другому государству против интересов России, то, на мой взгляд, это подпадает под понятие «госизмена». Выдумывать дополнительные статьи — это расписываться в том, что государство не может доказать: эти люди являются госизменниками. Нужно соблюдать имеющиеся законы и судить их по уже существующим статьям», — считает Ремесло.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.