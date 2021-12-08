Путин пошутил, что ему постоянно приходится обсуждать с кем-то тему санкций

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными пошутил, что в последние дни только и обсуждает санкции, эту же тему подняли и участники Конгресса молодых учёных.

Во время общения с президентом представитель Сколтеха Юрий Костюкевич сказал, что намерен обсудить с ним тему санкций.

«Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — в шутку сказал Путин.

Во время беседы с участниками конгресса Путин отметил, что в свете санкционной политики Соединённых Штатов складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских рестрикциях очки, и не могут выбраться из этого витка.

По его мнению, ситуация, когда Вашингтон вводит ограничения в отношении России под предлогом «обеспечения безопасности Соединённых Штатов», особенно когда речь идёт о научных институтах, — это полная чушь.