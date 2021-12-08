Путин: создаётся впечатление, что силы в США соревнуются в антироссийском настрое

В свете санкционной политики Соединённых Штатов складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских рестрикциях очки, при этом они не могут выбраться из этого витка. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными в Сочи.

«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придётся это сделать, просто придётся в силу своеобразного развития ситуации в мире», — сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

Как отмечал замглавы российского МИД Сергей Рябков, США «не могут просто отказаться» от санкционной политики, даже сознавая её бесперспективность, бесполезность и безрезультатность.

По его мнению, Вашингтон будет искать поводы, когда и под каким предлогом «что-то ещё такое совершить».