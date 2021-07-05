Замглавы МИД России высказался о санкциях США

США будут искать новые поводы для санкций против России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Они не могут просто отказаться от неё (санкционной политики. — RT), даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, исчерпанность данной политики становится всё более очевидной даже для тех, кто составляет рекомендации по формированию официального курса на российском направлении.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы должны быть предсказуемыми и стабильными.