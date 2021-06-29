Байден выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией

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Американский президент Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы должны быть предсказуемыми и стабильными. 
Байден выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

Об этом Байден сказал во время мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Его заявление распространил пул Белого дома.

«Я дал понять президенту Путину в России, что отношения... должны быть стабильными и предсказуемыми», — цитирует Байдена РИА Новости.

Он отметил, что США и Россия должны иметь возможность сотрудничать там, где у них есть общие интересы, в том числе в вопросах нераспространения ядерного оружия и изменения климата.

При этом Байден также пообещал принять ответные меры в случае «кибератак» и «вмешательства» в экономику США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, «если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведёт к положительному результату».

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