Антонов оценил влияние санкций на российскую политику

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведёт к положительному результату».

Он подчеркнул, что «абсолютно санкции не могут повлиять на внешнюю политику российского государства, равно как и на внутреннюю».

«Выбор за США, как выстраивать эти отношения. Надо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать Российской Федерации. Поскольку с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли кто-то может рассчитывать, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать указке из Вашингтона», — цитирует РИА Новости Антонова.

Ранее стало известно, что Антонов прибыл в Вашингтон из Москвы, где находился на консультациях.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.